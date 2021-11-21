У Pfizer розповіли, як часто треба буде робити щеплення проти COVID-19

Захисний ефект від щеплення знижується через чотири місяці / Reuters

Проходити ревакцинацію від коронавірусу, скоріш за все, буде потрібно щороку. Щеплюватися будемо, як при грипі, заявив генеральний директор і співзасновник німецької компанії BioNTech Угур Шахін.

Глава компанії-розробника Pfizer вважає, що протистояти поширенню коронавірусу можна тільки за допомогою вакцинації. Тому, за його словами, в майбутньому робити щеплення від COVID-19 потрібно буде на регулярній основі, пише видання Bild am Sonntag.

Попередньо глава BioNTech також заявив, що захисний ефект від щеплення починає слабшати нібито з четвертого місяця після введення препарату, "а з шостого місяця значно знижується", проте захищає від тяжкого перебігу хвороби.

"Якщо щеплені хворіють на COVID-19, то в більшості випадків легкою або помірною мірою. Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження показують, що захист тримається на дуже високому рівні протягом до 9 місяців, тому у вакцинованих захворювання рідко протікає у тяжкій формі, і їх рідко госпіталізують", – наголосив він, додаючи, що з коронавірусом потрапляють до лікарень, переважно, люди похилого віку або пацієнти з супутніми захворюваннями.

Ревакцинація від COVID-19 в Україні

В Україні поки мова про ревакцинацію не йде, отримати третю дозу препарату проти COVID-19 можна тільки в тому випадку, якщо це потрібно для поїздки за кордон, де це вимагають.

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Втім, ревакцинацію і вакцинацію бустерною дозою проводять активно в Ізраїлі. Країна одна з перших прийняла це рішення: за словами ізраїльських вчених, бустерна доза знижує ризик зараження в 11 разів. Також люди, вакциновані трьома дозами, в 19,5 раза рідше потрапляли в лікарню з COVID-19.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

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