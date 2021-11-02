Стартували випробування української вакцини від коронавірусу / УНІАН

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську, пише Радіо Свобода.

Інститут біології клітин НАН України у Львові торік отримав грант у розмірі близько 10 млн гривень на розробку української вакцини. Біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів.

"Ця вакцина являє собою білок або кілька білків коронавірусу, в першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, і ділянку, яким цей вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але до того ж ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, що модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш буде більш ефективно діяти, викликаючи появу антитіл", - заявив керівник Інституту біології клітин у Львові Андрій Сибірний.

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За його словами, дослідження з визначення імуногенності різних препаратів знаходиться на завершальному етапі в Польщі.

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Результат буде відомий через два-три тижні, після чого випробування проведуть на трансгенних мишах, вразливих до людського коронавірусу.

"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім будемо просити колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Це єдина лабораторія в Польщі, яка розмножує коронавірус", - заявив Сибірний.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

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