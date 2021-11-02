Дослідження з визначення імуногенності різних препаратів перебуває на завершальному етапі в Польщі.
У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську, пише Радіо Свобода.
Інститут біології клітин НАН України у Львові торік отримав грант у розмірі близько 10 млн гривень на розробку української вакцини. Біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів.
"Ця вакцина являє собою білок або кілька білків коронавірусу, в першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, і ділянку, яким цей вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але до того ж ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, що модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш буде більш ефективно діяти, викликаючи появу антитіл", - заявив керівник Інституту біології клітин у Львові Андрій Сибірний.
читайте такожВ Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами
За його словами, дослідження з визначення імуногенності різних препаратів знаходиться на завершальному етапі в Польщі.
Результат буде відомий через два-три тижні, після чого випробування проведуть на трансгенних мишах, вразливих до людського коронавірусу.
"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім будемо просити колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Це єдина лабораторія в Польщі, яка розмножує коронавірус", - заявив Сибірний.
Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.
Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.
Читайте також:
- В Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами
- ВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихід
- Кому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинами
- Інфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу