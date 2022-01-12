До Сенату США внесли нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

У Сенат США внесли нові санкції проти РФ / Reuters

Сьогодні в Сенат США внесли законопроект про нових санкціях проти Росії. Економічні обмеження будуть запроваджені в разі вторгнення РФ в Україну, повідомляє пресслужба сенатора США Джин Шейхін.

"Якщо президент ствердно визначить, що Росія вчинила повторне вторгнення або ескалацію військових дій, Акт про захист суверенітету України запускає каскад обов'язкових санкцій проти політичного і військового керівництва Росії, фінансових інститутів, добувної промисловості і компанії Nord Stream 2", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника Генерального штабу Збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні і військово-морські сили.

Активи Путіна

Документ пропонує оприлюднити публічний звіт про активи президента РФ Володимира Путіна і його оточення. При цьому наголошується, що він має бути представлений "не пізніше 180 днів після набуття чинності цього Закону".

Згідно з текстом документа, в звіт мають бути включені дані про належать Путіну, його оточенню і членам їх сімей (подружжя, діти, батьки, брати і сестри) активах, вкладах, банківських рахунках, ділових інтересах в самій РФ і за кордоном, а також відповідна інформація про бенефіціарів такого бізнесу. Крім того, звіт повинен включати оцінку щорічного загального доходу Путіна і членів його сім'ї за 2017-2021 роки.

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Санкції проти фінінститутів

Санкції у разі російського вторгнення в Україну будуть введені проти фінансових інститутів:

Сбербанк,

ВТБ, Газпромбанк,

ВЕБ. РФ,

Російський фонд прямих інвестицій,

Кредитний банк Москви,

Альфа-банк,

Россельхозбанк,

ФК Банк Відкриття,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк,

Транскапиталбанк.

Крім того, санкції можуть бути введені щодо постачальників спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень, зокрема, SWIFT.

Північний потік-2

Документ висловлює думку Конгресу США, що" Північний потік-2 "є інструментом зловмисного впливу РФ, і що Сполучені Штати" повинні розглянути всі доступні і відповідні заходи, щоб запобігти введення в експлуатацію трубопроводу".

При цьому документ доручає Білому дому переглянути свою попередню відмову від Nord Stream 2 у світлі нарощування військового потенціалу Кремля і агресії щодо України.

Допомога Україні

Згідно з текстом документу, у разі військового вторгнення РФ Сполучені Штати виділять додаткову надзвичайну допомогу Україні в розмірі 500 млн доларів. Також Україні нададуть 3 млн доларів на міжнародну військову та освітню підготовку для України.

При цьому в документі уточнюється, що США повинні продовжувати надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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