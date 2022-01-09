У Нью-Йорку моторошна пожежа забрала життя близько 20 осіб, серед жертв є діти

У Нью-Йорку спалахнула потужна пожежа, багато жертв / фото скрін відео

В американському Нью-Йорку потужна пожежа забрала життя 19 осіб. Відомо, що загоряння сталося сьогодні в 19-поверховому будинку в Бронксі, повідомляє CNN.

Мер міста Ерік Адамс повідомив, що жертвами пожежі в Бронксі стали 19 осіб. Дев'ятеро з них - діти. У результаті пожежі 32 особи були госпіталізовані у важкому стані. Ще 63 людини отримали поранення.

"Це жахливий, жахливий, болісний момент для міста Нью-Йорку, і наслідки цієї пожежі дійсно принесуть до наше місто просто біль і відчай", - сказав Адамс.

Для гасіння полум'я знадобилося близько 200 співробітників пожежної охорони Нью-Йорка. Пожежа почалася в дворівневій квартирі на 2-му і 3-му поверхах будівлі. Наразі пожежу було повністю ліквідовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області, в місті Вишневе, в одній з квартир під ванною застряг літній чоловік.

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Як повідомили в ДСНС Київської області, у зв'язку з цим, на допомогу йому приїхав екіпаж рятувальників. Після звільнення літнього чоловіка передали медикам.

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