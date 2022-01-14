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У РНБО розповіли, хто може займатися кібератаками проти України

14 січня 2022, 19:32

Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленої мети.

данилов
Данилов відреагував на кібератаку на держстайти / УНІАН

У РНБО відреагували на сьогоднішню масову кібератаку на держстайти і заявили, що за цим вчинком стоїть Росія.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, сьогодні є тільки одна країна, яка може займатися кібератаками проти України.

"Це Російська Федерація", - сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.

Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.

"Вони хочуть, щоб певні процеси (в Україні - ред.) припинили існування, тому що ті інститути, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", - пояснив Данілов.

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Масова хакерська атака

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

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РНБО кібератака хакерська атака російські хакери новини України
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