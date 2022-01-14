У РНБО розповіли, хто може займатися кібератаками проти України

Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленої мети.
У РНБО відреагували на сьогоднішню масову кібератаку на держстайти і заявили, що за цим вчинком стоїть Росія.
Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, сьогодні є тільки одна країна, яка може займатися кібератаками проти України.
"Це Російська Федерація", - сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.
Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.
"Вони хочуть, щоб певні процеси (в Україні - ред.) припинили існування, тому що ті інститути, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", - пояснив Данілов.
Масова хакерська атака
Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.
Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.
Читайте також:
- Хакери РФ зламали сайт ВМС і опублікували дані учасників навчань Sea Breeze
- "Зі смертю диктатора РФ припинить агресію в Україні": хакери зламали Instagram російського консульства
- Перед смертю Антон Поляков зустрівся з хакером, якого розшукують за кіберзлочини-ЗМІ
- " Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України