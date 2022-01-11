У США оцінили можливість досягнення компромісу з Росією щодо НАТО

У США не бачать можливості домовиться про компроміс з РФ / Reuters

Постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт 11 січня розповіла, що не бачить великих перспектив щодо досягнення компромісу з Росією у питанні розширення Альянсу.

"Відверто кажучи, я не бачу великих можливостей для досягнення компромісу", - заявила вона в ефірі телеканалу CNN.

Сміт зазначила, що мови про зміну політики НАТО щодо розширення не йде. Вона додала, що рішення про розширення Альянсу будуть схвалюватися самим альянсом і конкретними країнами.

"На даному етапі всі союзники прихильні до діалогу з Росією", - сказала Сміт.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи – проєкт договору США і РФ з безпеки і проєкт Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

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У Москві наполягають на тому, щоб Вашингтон гарантував невступ України в НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У Вашингтоні заявили, що не будуть домовлятися з Росією з питань безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості для компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.

В НАТО говорили, що переговори з безпеки з РФ потрібно проводити за участю європейських союзників, в числі яких Україна.

Переговори з безпеки США і Росії проходять 10 січня в Женеві. Через два дні, 12 січня, має відбутися рада НАТО-Росія. 13 січня очікуються консультації по лінії ОБСЄ.

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