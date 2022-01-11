У США оцінили можливість досягнення компромісу з Росією щодо НАТО

Сміт зазначила, що мови про зміну політики НАТО щодо розширення не йде.
Постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт 11 січня розповіла, що не бачить великих перспектив щодо досягнення компромісу з Росією у питанні розширення Альянсу.
"Відверто кажучи, я не бачу великих можливостей для досягнення компромісу", - заявила вона в ефірі телеканалу CNN.
Сміт зазначила, що мови про зміну політики НАТО щодо розширення не йде. Вона додала, що рішення про розширення Альянсу будуть схвалюватися самим альянсом і конкретними країнами.
"На даному етапі всі союзники прихильні до діалогу з Росією", - сказала Сміт.
Переговори Заходу і Росії з безпеки
Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи – проєкт договору США і РФ з безпеки і проєкт Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.
У Москві наполягають на тому, щоб Вашингтон гарантував невступ України в НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.
У Вашингтоні заявили, що не будуть домовлятися з Росією з питань безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості для компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.
В НАТО говорили, що переговори з безпеки з РФ потрібно проводити за участю європейських союзників, в числі яких Україна.
Переговори з безпеки США і Росії проходять 10 січня в Женеві. Через два дні, 12 січня, має відбутися рада НАТО-Росія. 13 січня очікуються консультації по лінії ОБСЄ.
Читайте також:
- Жорсткі умови по Україні, НАТО і санкції: США приготували потужну повістку на діалог з РФ
- Загроза нападу РФ: в НАТО розкрили план по Україні
- Потужна підтримка України і удар по Москві: в НАТО назвали план на переговори з РФ з безпеки
- Україна в НАТО, ракети в Європі і новий удар по Москві: США оголосили про підсумки переговорів з Росією