У країні-сусідці України виявили новий небезпечний штам коронавірусу

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У країні-сусідці України Румунії виявили перші два випадки зараження небезпечним новим видом коронавірусу Омікрон.

В Міністерстві охорони Здоров'я Румунії повідали про те, що хворі повернулися в країну з Південної Африки.

Штам Омікрон виявили у двох пасажирів рейсу з Південної Африки. Вони прилетіли в Бухарест 30 Листопада. Йдеться про 48-річну жінку з повіту Брашов і 59-річного чоловіка з повіту Васлуй.

У МОЗ уточнили, що обидва заразилися штамом Омікрон знаходяться вдома на карантині. Захворювання у них протікає без симптомів.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.

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