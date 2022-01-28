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У Ухані біологи знайшли в кажанах новий коронавірус

28 січня 2022, 11:35

На їхню думку, новий вірус може являти собою "загрозу біобезпеки", тому потрібно ретельно стежити за його еволюцією і поширенням.

Летюча миша, вчений
В Ухані біологи знайшли в кажанах новий коронавірус / Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

Колектив китайських вчених виявив, що недавно виявлений вірус NeoCoV в певних випадках використовує рецептор ace2 кажанів і, після певних мутацій, людини –для того, щоб проникати в клітину організму. Вона була опублікована на порталі BioRxiv.

"У цьому дослідженні ми несподівано виявили, що NeoCoV і його близький родич PDF-2180-CoV можуть ефективно використовувати деякі типи ангіотензинперетворюючого ферменту 2 кажана (ACE2) і, що набагато гірше, людський ACE2 для проникнення в клітини", — кажуть дослідники.

Хороша новина полягає в тому, що вчені знайшли молекули, які обмежують людський рецептор ACE2 від підтримки інфекції NeoCoV. Вчені під керівництвом професора Уханьского університету Яня Хуаня відзначають, що NeoCov поки не здатний заражати людські клітини.

На думку вчених, NeoCoV ефективно заражає клітини людини, що виділяють ACE2, тільки після мутації T510 F в мотиві зв'язування рецептора (RBM).

"Примітно, що інфекція не може бути перехресно нейтралізована антитілами, націленими на коронавірус SARS-CoV-2 або MERS -CoV", - кажуть дослідники.

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На їхню думку, новий вірус може являти собою "загрозу біобезпеки", тому потрібно ретельно стежити за його еволюцією і поширенням.

Але, треба зазначити, що нове дослідження вчених поки не пройшло етап рецензування.

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Нагадаємо, раніше колектив експертів з Всесвітньої організації охорони здоров'я закінчив новий етап досліджень і стверджують-вкрай малоймовірний шанс того, що коронавірус SARS-CoV-2 був створений штучним шляхом в лабораторії.

Крім того, малоймовірною зараз вважається колись основна версія ‒ про передачу коронавірусу від кажана людині повітряно-крапельним шляхом. Найбільш вірогідною версією експерти назвали передачу через якусь проміжну ланку. Але про те, яка істота могла б їм бути, в ВООЗ поки не готові сказати.

viber
коронавірус новини Китаю кажан
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