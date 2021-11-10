В Україні випробовуватимуть два нових препарати від коронавірусу

В Україні випробовують ще два ліки від коронавірусу / Globeandmail

У МОЗ дозволили проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу-відомо, що запит на випробування подали Китай і Німеччина.

Згідно з наказом МОЗ, в Україні випробують:

китайський препарат Проксалутамід - випробування відбуватимуться в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпеки ліків у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Спонсором випробувань виступили США. німецький препарат "COR-101".

Це буде дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, яке вперше проводиться із застосуванням препарату у людини. Вивчатимуть безпеку, переносимість, фармакокінетику, фармакодинаміку та ефективність препарату.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким щеплення від коронавірусу в Україні стало обов'язковим для ряду професій. В першу чергу вакцинуватися повинні працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше попереджав, що з 8 листопада вчителі та чиновники, які не вакцинувалися проти COVID-19, будуть відсторонені від виконання своєї професійної діяльності. Їх допустять до роботи після того, як вони вакцинуються. На час відсторонення вони не отримуватимуть зарплату і нарахування стажу.

У Міністерстві охорони здоров'я також зробили заяву, що з 9 грудня 2021 року набуває чинності оновлений наказ відомства, який передбачає розширення переліку професій, працівники яких повинні вакцинуватися від COVID-19 в обов'язковому порядку.

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Тепер щеплення потрібно робити і співробітникам підприємств, організацій та установ сфери управління органів центральної влади, працівникам закладів соціальних послуг та захисту прав людей, а також тим, хто працює на стратегічно важливих підприємствах.

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