В Україні розробляють дронів-камікадзе / скрін відео

Конструкторське бюро Південне розробляє барикади боєприпаси для безпілотників, заявили на відеопрезентації бюро в середу, 12 січня.

Дрони-камідкадзе будуть застосовувати сучасні схеми бойового використання. Їх будуть застосовувати для ураження широкого діапазону різних цілей.

При цьому такі дрони можна буде запускати з різних авіаційних пілотованих, а також і безпілотних платформ.

Планується, що випробування дронів розпочнуться вже цієї весни.

Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

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У штабі операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву про стурбованість подіями на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не лише на Донбасі, але і в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

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