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В Україні значно підскочили ціни на моркву: скільки коштує коренеплід

12 января 2022, 22:03

Ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг, з кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%.

морква
В Україні підвищилися ціни на моркву / ua.depositphotos.com

Сьогодні в Україні ціни на моркву в середньому в 2,2 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє портал East-fruit.

Ціни на моркву в Україні почали підвищуватися напередодні новорічних свят, при цьому темпи торгівлі в останні 2 тижні також поступово зростають.

"Підвищення цін на дану продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, при цьому оптові компанії і роздрібні мережі почали активно поповнювати запаси даного коренеплоду після новорічних свят", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг, з кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%.

"Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що поточне подорожчання є тимчасовим, і більш активного зростання цін слід очікувати все ж трохи ближче до кінця сезону", - поділилися прогнозом аналітики.

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Інфляція в Україні в 2021-му була максимальною за 4 роки

За даними Держстату, ціни в Україні в 2021 році зросли на 10% найбільше - на газ та електроенергію, а також на продукти харчування. Споживчі ціни в грудні 2021 року За місяць зросли на 0,6%, А За рік – на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому. Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.

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