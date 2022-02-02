"Ось вам найкращий рецепт реабілітації": Комаровський розповів, що потрібно зробити після ковіду

Євген Комаровський розповів, як відновлюватися після COVID - 19 / УНІАН

Лікар і телеведучий Євген Комаровський дав поради щодо відновлення після COVID-19.

Читачі педіатра регулярно задають йому питання. На одне з них Комаровський вирішив відповісти докладно.

"Перехворіла на ковід важко - лежала в інфекційній лікарні. Ось тепер виписалася і в роздумах, тому що відчуття, що організм ніби як не мій, все ніби розвалюється... яких лікарів потрібно відвідати і які аналізи здати після коронавірусної інфекції, щоб зрозуміти, де тепер слабкі місця, на що звернути увагу?"

Відповідаючи на питання, Комаровський зазначив, що насправді не існує універсального протоколу або чіткого алгоритму обстеження і відвідування фахівців для тих, хто виписався з ковідного стаціонару.

"Я вважаю, що найкраще на пару місяців відвідати який-небудь заміський будинок або дачу, і там, в селі, на свіжому повітрі, в тиші, без людей і стресів, поступово збільшувати фізичні навантаження. Одночасно заховати подалі телевізор, не дивитися і не слухати новини, оточити себе хорошими людьми, а не займатися пошуком нових хвороб в поліклініках і лабораторіях — ось вам найкращий рецепт реабілітації після ковіду", - зазначив педіатр.

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читайте такожЛікарні не справляються: при яких симптомах коронавірусу потрібно дзвонити в швидкуЗа його словами, перехворілому на ковід необхідно зробити все, щоб організму було легше існувати в робочому режимі — забезпечити чисте, прохолодне і вологе повітря, побільше гуляти і посильно навантажувати себе фізично.

"Теоретично ваш сімейний лікар, якому ви довіряєте, після докладної розповіді про ваш стан може порадити, що вам треба приймати або перевірити. Особисто я, якби виписався з ковідного стаціонару, місяци б відпочив, а потім би зробив УЗД з голови до ніг і з ніг до голови, обов'язково кардіограму, загальний аналіз крові. І, напевно, поки на цьому зупинився - далі буде видно. А ще я б обов'язково контролював собі артеріальний тиск",- підсумував Комаровський.

Варто зазначити, що станом на ранок середи, 2 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 35 тисяч і 14 жителів країни (добою раніше було 30 768 виявлених хворих). У тому числі захворіли 4190 дітей і 940 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4314 осіб; летальних випадків - 204; одужали 9 894 людини.