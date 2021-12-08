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ВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусу

8 грудня 2021, 03:30

У зв’язку з цим в організації оновили рекомендації лікування COVID-19.

ВООЗ назвала неефективним переливання плазми крові хворим на COVID-19 / Reuters

Переливання неважким хворим плазми тих, хто уже подолав коронавірусну хворобу – неефективно, зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тому в організації не рекомендують робити цю процедуру пацієнтам з легкою формою хвороби.

В організації оновили рекомендації лікування COVID-19, йдеться на сайті ВООЗ.

"Актуальні дослідження свідчать про те, що переливання кров'яної плазми не підвищує шанси на життя і не знижує потреби в кисневій підтримці", – зазначається у повідомленні.

При цьому таке лікування є ще й дороговартісним і вимагає багато часу.

Щоб дійти такого висновку, незалежна група експертів вивчила дані 16 різних досліджень, які проводилися із залученням пацієнтів з неважкою, важкою і критичної формою коронавірусної хвороби.

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Зазначається, що рекомендації не застосовувати плазму стосуються саме легких випадків захворювання. При цьому клінічні випробування лікування таким способом важких і критичних хворих продовжуватимуться, адже у таких випадках переливання плазми крові показувало кращі результати, наголосили у ВООЗ.

Що відомо про лікування COVID-19 плазмою крові

До цього часу вважалося, що переливання крові тих, хто уже перехворів на COVID-19, знижує смертність на 57%. Кров переливали хворим з важким чи критичним перебігом. Таку терапію проводили на початку захворювання (до появи антитіл).

В Україні такий спосіб лікування коронавірусної хвороби МОЗ вніс у протокол лікування у листопаді 2020 року. Такий метод лікування дозволений також у Європі, США і Росії.

читайте такожШириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах уже виявили штам "Омікрон"Нагадаємо, раніше про неефективність плазми у легких випадках коронавірусу говорили також індійські вчені. Вони зазначили, що плазма крові людей, які одужали від коронавірусу, не допомагає запобігти погіршенню стану пацієнтів з помірним протіканням хвороби.

Раніше повідомлялося, що важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення. І лише через цей час вони зможуть повернутися до нормального життя. Йдеться про пацієнтів, які перебували в інтенсивній терапії, заявив член Ради товариства інтенсивної терапії у Великій Британії Зудін Путучері.

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