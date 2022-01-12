Можлива агресія Росії: в Держдепі США налякали Путіна

У США вишукалися про можливу агресію Росії / Reuters

У США заявили про те, що у разі нової агресії Росії проти України запуск Північного потоку-2 ускладниться.

За словами заступника держсекретаря США Венді Шерман під час сьогоднішнього брифінгу, російський газопровід підриває безпеку в Європі.

"Північний потік-2 - російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства",- сказала вона за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Шерман зазначила, що газопровід зараз не працює, оскільки Німеччина призупинила сертифікацію.

Вона нагадала слова держсекретаря Ентоні Блінкена, який раніше заявив:

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"З нашої точки зору дуже важко уявити собі постачання газу по трубі, якщо РФ розпочне нову агресію проти України".

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 тисяч російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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