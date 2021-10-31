Лікар назвав нові і небезпечні симптоми штаму коронавірусу Дельта+

Коронавірус в Україні / УНІАН

Коронавірус в Україні став більш небезпечний. Лікар Тарас Жиравецький назвав симптоми у мутованого штаму коронавірусу, який назвали Дельта+.

За його словами, серед основних симптомів Дельти+: висока температура, яка може триматися більше 10 днів, нудота, що провокує втрату апетиту і зниження ваги, а також сухий кашель.

Крім того, у інфікованих може з'явитися біль в спині, діарея, головний біль, утруднене дихання навіть при нормальній сатурації.

"Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій. Дуже стрімкий стрибок вгору показників ЦРП (реактивний протеїн або білок) і феритину - за один або два дні при попередніх хороших показниках", — розповів Тарас Жиравецький.

У хворих знову пропадає запах і смак. Можуть з'являтися тромбози через зневоднення, запалення перикарда і міокарда.

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"Без інструментальних обстежень та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною — вище 94, але за кілька годин опускатися нижче 90. Рентген і прослуховування пацієнта часто є малоінформативними. Непередбачуваність перебігу ковіда при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь-який прогноз", - додав лікар.

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За його словами, в групі ризику все ті ж люди із зайвою вагою, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцево судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.

Раніше інфекціоніст Михайло Річняк розповідав, що перші симптоми хворих на коронавірус змінилися з появою штаму "Дельта" в Україні. Раніше, в перші дні хвороби, одними з основних симптомів була втрата нюху і смаку, але тепер до них додалися і нові.