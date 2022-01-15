Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодість

Лікар перерахувала продукти, що продовжують молодість / ua.depositphotos.com

Ми починаємо звертати увагу на продукти для молодості шкіри і волосся, як правило, тоді, коли вже бачимо жахливі наслідки. Ні для кого не секрет: те, що ми їмо, безпосередньо відбивається на стані нашого організму. Водночас ключова роль у збереженні здоров'я шкіри і волосся належить рибофламіну.

Як розповіла терапевт-гастроентеролог Олена Тюльпіна в коментарі П'ятому каналу, з віком людський організм втрачає або припиняє засвоювати необхідні компоненти — проблеми зі здоров'ям дають про себе знати, починається в'янення зовнішності.

Вона зазначила, що ключова роль у збереженні стану шкіри і волосся належить вітаміну B2 — він запобігає старінню організму, повертаючи час назад.

"Усі біохімічні процеси в нашому організмі протікають за участю вітамінів групи B, в тому числі вітаміну B2, або рибофламіну. При цьому головна роль вітаміну B2 - активація інших вітамінів групи B: B6, B9 (фолієвої кислоти) і вітаміну B12, без нього вони не спрацюють", — зазначила Тюльпіна.

За її словами, дефіцит вітаміну B2 часто розвивається через серйозне фізичне навантаження, анемію і хвороби шлунково-кишкового тракту або щитовидної залози. Однак визначити, чи потребує людина вітамін B2, можна тільки за допомогою аналізу.

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Лікар також звернула увагу на те, що вітамін B2 міститься як в рослинних, так і тваринних продуктах: на нього багаті молоко і молочні продукти, яйця, печінка і нирки, а також гриби й горіхи. Ці продукти для краси доступні кожному, тому вони повинні бути в раціоні щодня.

Також Тюльпіна розповіла, що найбільше вітаміну B2 в кедрових горіхах.

При цьому вона підкреслила, що рибофламін дуже швидко руйнується на світлі, що ускладнює його отримання зі звичайних продуктів.

Терапевт-гастроентеролог порадила в разі встановленого медиками дефіциту вітаміну B2 не сподіватися тільки на продукти, що продовжують молодість, а приймати монопрепарати.

Дивіться відео про те, чи залежить молодість від віку людини:

Раніше нутриціолог Олена Михайленко перерахувала найбільш шкідливі для печінки продукти. Зокрема, вона назвала сало, вершкове масло, ковбасні вироби і жирні сорти м'яса.

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