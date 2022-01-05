Лікар розповіла, чим небезпечне для тіла рослинне м'ясо / stardex / flickr.com

Багато людей сприймають рослинне м'ясо як корисний продукт. Однак насправді далеко не так, каже в інтерв'ю Радіо Sputnik кандидат медичних наук і відомий дієтолог Римма Мойсенко.

У складі веганських м'ясних продуктів штучних інгредієнтів набагато більше, ніж натуральних. За її словами, велика кількість "хімічних" добавок багато в чому знецінює корисні для здоров'я властивості рослинного м'яса.

"Багато хто вважає, що це корисний продукт, тому що не тваринного походження. Але там присутні підсилювачі смаку, досить велика кількість крохмалю, глютену, багато барвників, які не корисні для людини", — говорить Мойсенко.

Деякі речовини, які містяться у веганських м'ясних продуктах, можуть призводити до алергічних реакцій або інтоксикації організму, стверджує дієтолог.

"Як мінімум це алергени, як максимум - токсичні речовини, в тому числі містять важкі метали. В результаті людина, яка прагне до правильного, натурального харчування, отримує якусь бомбу в складі їжі. Здоров'я це точно не додасть", - підсумувала Мойсенко.

Реклама

читайте такожПродають м'ясо без м'яса: експерти з'ясували, як вибрати якісну тушонку

Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).