Лікар уточнив симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон

Симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон / Фото Reuters

Більшість симптомів нового штаму коронавірусу Омікрон збігаються з симптомами звичайної застуди, повідомляє видання The Guardian.

Головні симптоми:

головний біль,

біль в горлі,

нежить,

втома і чхання,

Професор тім Спектор закликав людей з симптомами застуди-і не тільки класичними симптомами COVID- пройти тест.

"Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", - заявив він.

При цьому професор додав, що у більшості хворих Омікроном не буває класичних симптомів - таких, як зникнення нюху і смаку.

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Наскільки "Омікрон" вже поширений у світі

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірус "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути.

Також у ВООЗ попередили, що світ вже найближчим часом зіткнеться з "цунамі" заражень коронавірусом - причому одночасно і штамом "Дельта", і штамом "Омікрон". Таку думку висловила керівник відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керк.

В організації зазначили, що штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але зате викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби.

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