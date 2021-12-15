Лікар уточнив симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон

Професор Тім Спектор закликав людей з симптомами застуди - і не тільки класичними симптомами COVID - п ройти тест.
Більшість симптомів нового штаму коронавірусу Омікрон збігаються з симптомами звичайної застуди, повідомляє видання The Guardian.
Головні симптоми:
- головний біль,
- біль в горлі,
- нежить,
- втома і чхання,
Професор тім Спектор закликав людей з симптомами застуди-і не тільки класичними симптомами COVID- пройти тест.
"Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", - заявив він.
При цьому професор додав, що у більшості хворих Омікроном не буває класичних симптомів - таких, як зникнення нюху і смаку.
Наскільки "Омікрон" вже поширений у світі
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірус "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути.
Також у ВООЗ попередили, що світ вже найближчим часом зіткнеться з "цунамі" заражень коронавірусом - причому одночасно і штамом "Дельта", і штамом "Омікрон". Таку думку висловила керівник відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керк.
В організації зазначили, що штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але зате викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби.
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