Лікарі перерахували нові симптоми раку підшлункової залози / УНІАН

У благодійній організації Cancer Research UK перерахували основні симптоми раку підшлункової залози. Про це повідомляє портал Express.

Фахівці відзначають, що в переважній більшості випадків хвороба дає про себе знати вже після того, як пухлина розрослася і почала поширюватися.

Повідомляється, що інсуліноми — доброякісні та злоякісні пухлини з клітин підшлункової залози — впливають на рівень інсуліну в крові і провокують такі симптоми: пітливість, почуття занепокоєння і запаморочення. У деяких випадках пацієнт може втратити свідомість, кажуть лікарі.

У міру зростання і поширення раку він може впливати на стан всього тіла. Людина починає втрачати вагу, у нього пропадає апетит, збільшується рівень цукру в крові, він відчуває нездужання.

Медики поки точно не знають, через що у людей утворюється злоякісна пухлина підшлункової залози. Однак вік (75 років і вище), а також наявність панкреатиту підвищують ризик розвитку даної патології.

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Нагадаємо, раніше вчені повідомляли про те, яка кількість алкоголю провокує агресивний рак. Зазначалося, що помірне вживання алкоголю безпосередньо пов'язане з деякими видами раку, включаючи рак кишечника.

Коли алкоголь в нашому організмі перетворюється в ацетальдегід, він викликає пошкодження ДНК і перешкоджає відновленню клітин, що робить їх уразливими для онкології.