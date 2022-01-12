З'ясувалася умова запровадження нових санкцій США проти Путіна

З'ясувалося умова введення нових санкцій проти Путіна / Фото Reuters

Президент США Джо Байден протягом 15 днів після набуття чинності "Акту Про захист суверенітету України" має оцінити зростання ескалації і ворожих дій з боку Росії проти України.

Після чого протягом двох місяців будуть впроваджені санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення, повідомляє пресслужба сенатора США Джин Шейхін.

"Законопроект передбачає, що після його набуття чинності протягом 15 днів президент США повинен буде оцінити, чи спостерігається значне зростання ескалації і ворожих дій з боку РФ (або підконтрольних їй сил) щодо України, порівняно з 1 грудня 2021 року", - йдеться в документі.

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При цьому наголошується, що якщо Байден констатує таку ескалацію, то протягом 30 днів він повинен буде ввести передбачені законопроектом санкції проти ключових російських банків, а протягом 60 днів - проти Володимира Путіна та інших військово-політичних керівників РФ.

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При цьому міжнародні системи грошових переказів (наприклад, SWIFT) отримають 90 днів на те, щоб припинити надавати послуги підсанкційним російським банкам.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України й досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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