З'ясувалася умова запровадження нових санкцій США проти Путіна

Якщо Байден констатує таку ескалацію, то протягом 30 днів він повинен буде ввести передбачені законопроектом санкції.
Президент США Джо Байден протягом 15 днів після набуття чинності "Акту Про захист суверенітету України" має оцінити зростання ескалації і ворожих дій з боку Росії проти України.
Після чого протягом двох місяців будуть впроваджені санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення, повідомляє пресслужба сенатора США Джин Шейхін.
"Законопроект передбачає, що після його набуття чинності протягом 15 днів президент США повинен буде оцінити, чи спостерігається значне зростання ескалації і ворожих дій з боку РФ (або підконтрольних їй сил) щодо України, порівняно з 1 грудня 2021 року", - йдеться в документі.
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При цьому наголошується, що якщо Байден констатує таку ескалацію, то протягом 30 днів він повинен буде ввести передбачені законопроектом санкції проти ключових російських банків, а протягом 60 днів - проти Володимира Путіна та інших військово-політичних керівників РФ.
При цьому міжнародні системи грошових переказів (наприклад, SWIFT) отримають 90 днів на те, щоб припинити надавати послуги підсанкційним російським банкам.
Ситуація на кордоні України з Росією
Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України й досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.
Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США
Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.
"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.
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