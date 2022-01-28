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"Я взагалі люблю ці повстанські пісні": Данилко зізнався Гордону, чому заспівав про Бандеру

28 січня 2022, 13:01

Артист упевнений, що в пісні є більш глибокий зміст.

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Андрій Данилко зізнався, що любить повстанські пісні / instagram.com/v_serduchka

Співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки на новорічному Дизель-шоу виконав повстанську пісню Батко наш Бандера.

Через якийсь час відео завірусилося в Інтернеті, і розгорівся неабиякий скандал - улюблениця країни на одній з головних сцен України виспівує заборонені пісні.

У прем'єрному випуску ток-шоу Гордон, який відбувся незабаром після історії пісні про Бандеру, Андрій Данилко дав інтерв'ю, в якому зізнався, що не зрозумів, через що підняли такий шум і що саме всі так завзято обговорюють.

"Я навіть не зрозумів, що це було. Це були зйомки Дизель-шоу новорічні. Це було давно. Хтось виставив нещодавно цю пісню. Це було так смішно. Я прокинувся: "Господи, що у мене так багато пропущених?", телефон червоного кольору, як пожежна машина, я не міг зрозуміти, в чому проблема. Це було в пік популярності цієї пісні в тік-ток. І воно так було доречно в цьому моменті заспівати цю пісню, так зал добре її прийняв. І я не знав, що пісня заборонена. Я не зрозумів, чому така реакція",- розговорився артист.

Ведуча ток-шоу Олеся Бацман попросила Данилко виконати пісню про Бандеру на біс. Артист відмовився, висловивши своє ставлення до особистості Бандери і ситуації, що склалася навколо його виступу: "Якщо серйозно говорити, я розумію, що Бандера - спірний, і для мене він такий же спірний персонаж. Я теж проти проспекту Бандери. ... Я взагалі люблю ці повстанські пісні, ось правда. Вона настільки написана щиро, я вважаю, що в цьому жанрі це - супер-хіт. І мені здавалося, що в цій пісні все-таки ключова фраза - "Ми за Україну будемо воювати". Це правда".

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читайте також"Якби я вийшов у прямий ефір, або на Майдан": Данилко виправдався за виконання пісні про Бандеру

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