Навіщо потрібно пити кислі напої після свят: відповідь нарколога / УНІАН

Після переїдання і вживання алкоголю слід пити кислі напої, вони допоможуть організму відновитися. Про це заявив у коментарі порталу "РБК" відомий психіатр-нарколог Євген Брюн.

"Якщо в період свят не вийшло втриматися від переїдання і надмірного вживання алкоголю, важливо вчасно зупинитися. Стан постінтоксикації полегшують кислі напої: якщо організм добре переносить молочні продукти, можна пити кефір. Також можна пити журавлинний морс або просто воду з лимоном", — порадив експерт.

За словами Брюна, зловживання рідиною загрожує набряками, а міцний чай або кава створюють додаткове навантаження для організму, що знаходиться в стані інтоксикації.

"Корисні будуть бульйони і супи. Не можна пити з ранку алкоголь, як би погано не було", - додав нарколог.

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