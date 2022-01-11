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Зеленський поспілкувався з прем'єром Канади: про що вдалося домовитися

11 січня 2022, 20:27

Під час бесіди відбувся обмін думками про міжнародні зусилля для деескалації на сході України

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський провів переговори з Трюдо / скріншот ТСН

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Сторони домовилися разом домагатися справедливих компенсацій від Ірану за збитий у січні 2020 року літак МАУ. Лідери також обговорили можливість продовження операції UNIFIER.

"Поговорив по телефону з Джастіном Трюдо. Поінформував про ситуацію на Донбасі", - написав Зеленський уTwitter.

За його словами, в ході бесіди відбувся обмін думками про міжнародні зусилля для деескалації на сході України. Крім того, обговорювалася можливість продовження місії UNIFIER.

"Домовилися разом домагатися справедливої компенсації рідним жертв катастрофи PS752", - додав глава держави.

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Також Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо оновити спільну декларацію про Особливе партнерство між країнами. Передбачається, що роботу над новим документом будуть координувати очільники зовнішньополітичних відомств, повідомив Офіс президента.

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"Глава держави запропонував оновити спільну декларацію про Особливе партнерство між Україною і Канадою", - йдеться в повідомленні за підсумками телефонних переговорів Зеленського і Трюдо.

Оновлення декларації про Особливе партнерство між країнами Зеленський пов'язав з безпрецедентним характером двосторонніх відносин, а також новими зовнішніми викликами і пріоритетами.

"Пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити спільну декларацію", - додав глава держави.

Катастрофа літака МАУ

Літак Міжнародних Авіаліній України, що прямував за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав аварії в Ірані 8 січня 2020 року. На борту цивільного лайнера Boeing 737 перебувало 176 осіб. Серед них 11 українців, в їх числі 9 членів екіпажу. У літаку перебували громадяни Британії, Німеччини, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану.

У Тегерані через три дні після авіакатастрофи визнали, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Хасан Рухані заявив, що літак збили "в результаті ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнення винних до відповідальності.

У підсумковому звіті Іран назвав причиною аварії літака МАУ "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт став "збіркою маніпуляцій". У Києві вважають, що Тегеран намагається виправдатися і піти від відповідальності.

У лютому минулого року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що розвідка Канади отримала аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, говорить про можливі причини катастрофи авіалайнера МАУ. Як вказується в повідомленні, міністр допустив, що лайнер могли збити навмисно.

У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з "голосом Заріфа" не відповідає дійсності.

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