Зеленський закликав Захід готувати превентивні санкції проти Росії

Володимир Зеленський закликав Захід готувати санкції проти РФ / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський закликав Захід бути готовим до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії для того, щоб протидіяти агресивним намірам Володимира Путіна, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Позиція західних країн в діалозі з РФ повинна залишатися жорсткою і рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного впровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Зеленський.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

Російський МЗС 17 грудня оприлюднив два документи – проєкт договору США і РФ з безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Москві наполягають на тому, щоб Вашингтон гарантував невступ України в НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

У Вашингтоні заявили, що не будуть домовлятися з Росією з питань безпеки без участі Євросоюзу і країн-союзників. При цьому американці не бачать можливості для компромісу в питанні обмеження для країн на ведення своєї суверенної політики.

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В НАТО говорили, що переговори з безпеки з РФ потрібно проводити за участю європейських союзників, в числі яких Україна.

Переговори з безпеки США і Росії відбулись 10 січня в Женеві. Через два дні, 12 січня, має відбутися рада НАТО-Росія. 13 січня очікуються консультації по лінії ОБСЄ.

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