Моторошне вбивство на Закарпатті: підозрюваний розповів, через що задушив жінку

Вбивця жінки розповів про свої мотиви / колаж ТСН

Чоловік, якого підозрюють у жахливому вбивстві Габріелли Яцкович із Ужгороду, розповів про мотиви свого злочину.

Він заявив, що нібито вбив жінку, тому що вона погрожувала зателефонувати його колишній дружині, повідомляти Суспільне.

У залі суду, де підозрюваному обирали запобіжний захід, чоловік розповів, що він убив жінку через конфлікт. Він зазначив, що у нього були стосунки з покійною, проте він також жив зі своєю колишньою дружиною. Знайомі родини Габріелли стверджували, що в Ужгороді чоловік також жив і з покійною.

"Вона погрожувала, що зателефонує дружині і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно був розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів", - сказав підозрюваний.

Моторошне вбивство в Ужгороді

Раніше Главред повідомляв про те, що в Ужгороді знайшли вбитою 36-річну Габріеллу Яцкович, яка пропала безвісти відразу після Нового року. Тіло жінки з пакетом на голові виявили 12 січня на горищі будинку її матері, яка нещодавно померла.

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За попередньою інформацією, вона була задушена. У вбивстві підозрюють її молодого коханого Василя Ф. з Виноградово.

Знайомі кажуть, що загибла любила розкішне життя і нібито часом сама ставала приводом для сварок в чужих сім'ях.

Нагадаємо, зв'язок з мешканкою Ужгороду зник 1 січня. Жінка залишила вдома без нагляду собаку і без попередження не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, була "дуже відповідальною".

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