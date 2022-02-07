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Сверблячка, висип і "ковидні" пальці: лікарі назвали симптоми Омікрона, що проявляються на шкірі

7 лютого 2022, 12:03

Пацієнтів з Омікроном можуть протягом місяців турбувати різні прояви захворювання на шкірі. Перш за все - так звані "ковидні" пальці, кажуть лікарі.

Омікрон
Штам Омікрон / УНІАН

У Великобританії медики виявили ряд шкірних проявів штаму Омікрон коронавірусу COVID-19 високу заразність якого нещодавно продемонстрували вчені. Про це повідомляє портал Daily Express. Деякі ж пацієнти, в свою чергу, стикаються з сухістю шкіри і екземою.

Пацієнтів з Омікроном можуть протягом місяців турбувати різні прояви захворювання на шкірі. Одним з них назвали горезвісні "ковидні пальці", з цим симптомом стикалися і заразилося іншими штамами коронавірусу. Пальці ніг можуть бути червоними, фіолетовими, запаленими або іноді покриватися висипом ‒ такий стан шкіри може викликати запалення і свербіж, іноді набряк і пухирі.

Пацієнти з Омікроном часто повідомляють про те, що у них потріскалися або запалилися губи. Експерти організації CovidSkinSigns розповіли, що хворі Омікроном британці іноді стикаються з сухістю шкіри, яку можна конкретно порівняти з екземою на шиї і грудях.

Крім того, деякі пацієнти скаржаться на висип, яка зазвичай покриває невеликі ділянки, але може проявитися в будь-якому місці на тілі (зазвичай на руках, ногах і ліктях). Іншою ознакою є тип висипу, яка виглядає як опуклі горбки на шкірі.

читайте також"Симптоми, як у застуди": лікар назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щеплених

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Нагадаємо, раніше британський епідеміолог і професор тім Спектор назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щеплених.

За словами медика, зараз симптоматика такого захворювання змінилася: задишка, лихоманка і втрата нюху відійшли на другий план. У вакцинованих тепер частіше спостерігаються нежить, головний біль, втома, чхання і біль в горлі.

viber
здоров'я коронавірус штам Омікрон
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