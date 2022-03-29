100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну

Ядерний вибух / ТСН

Російська "машина судного дня" може занурити Україну під 100-метрове цунамі за лічені хвилини і стерти з лиця землі. Вона призначена для знищення військово-морських баз і може миттєво втопити країну. Вчені попереджають, що такого руйнування можна домогтися, підірвавши ядерну боєголовку під водою, недалеко від морського узбережжя, пише Express.

Оприлюднений Путіним в 2018 році Посейдон являє собою підводний безпілотний безпілотник-невидимку, здатний запускати ядерні боєголовки. Підводний човен оснащений торпедами з ядерною боєголовкою потужністю 2 мегатонни. Торпеди, які можуть непомітно нестися по воді зі швидкістю 80 миль на годину, призначені для миттєвого знищення військово-морських баз противника.

Путін заявив, що субмарини майже не вразливі і несуть масивне ядерне озброєння. Тому Росія може підірвати корисне навантаження під водою.

читайте такожЯдерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатися"Вдало розташована ядерна зброя потужністю від 20 до 50 мегатонн біля морського узбережжя, безумовно, може з'єднати достатньо енергії, щоб зрівнятися з цунамі 2011 року, а можливо, і набагато більше. Завдяки ефекту посилення піднімається морського дна можливі хвилі цунамі, що досягають 100 метрів у висоту", - зазначив фізик Рекс Річардсон.

Повідомляється, що підводні ядерні випробування в 1940-х і 50-х роках справили викид води на висоту в милю.

Ядерний безпілотник Посейдон призначений для обходу систем протиракетної оборони США і, як вважають, володіє боєголовкою, яка може забруднити велику територію радіоактивними опадами.

Експерти вважають, що безпілотник несе кобальтову бомбу, яка призначена для виробництва підвищеної кількості радіоактивних опадів. Вибух ядерної бомби під водою може викликати гігантське цунамі.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

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