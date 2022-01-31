30-річна Міс США Челсі Кірст скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

У Нью-Йорку покінчила з собою Міс США Всесвіт-2019 Челсі Кірст / instagram.com/chesliekryst

Американська модель, Міс США Всесвіт-2019, 30-річна Челсі Кірст наклала на себе руки.

Дівчина вистрибнула з вікна 29-ого поверху своєї квартири в центрі Нью-Йорка. Її тіло виявили на вулиці 30 січня близько 19:15. Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на поліцейські звіти.

У квартирі Кірст була виявлена передсмертна записка, в якій вона заповіла все своє майно матері. Що стало причиною самогубства моделі поки не відомо.

Челсі Кірст в 2019 році отримала титул Міс Америки і представляла свою країну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт. Там вона увійшла в десятку кращих претенденток. Також модель працювала телеведучою і вела успішну адвокатську практику.

За кілька годин до смерті на офіційній сторінці в Instagram Челсі Кірст виклала своє фото, яке підписала: "Нехай цей день принесе вам мир і спокій". Під цим постом близькі, друзі і шанувальники моделі висловлюють свої співчуття.

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"Нехай цей день принесе вам мир і спокій": останній пост Челсі Кірст перед смертю / instagram.com/chesliekryst

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