30-річна Міс США Челсі Кірст скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

Поліція виявила передсмертну записку в будинку моделі.
Американська модель, Міс США Всесвіт-2019, 30-річна Челсі Кірст наклала на себе руки.
Дівчина вистрибнула з вікна 29-ого поверху своєї квартири в центрі Нью-Йорка. Її тіло виявили на вулиці 30 січня близько 19:15. Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на поліцейські звіти.
У квартирі Кірст була виявлена передсмертна записка, в якій вона заповіла все своє майно матері. Що стало причиною самогубства моделі поки не відомо.
Челсі Кірст в 2019 році отримала титул Міс Америки і представляла свою країну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт. Там вона увійшла в десятку кращих претенденток. Також модель працювала телеведучою і вела успішну адвокатську практику.
За кілька годин до смерті на офіційній сторінці в Instagram Челсі Кірст виклала своє фото, яке підписала: "Нехай цей день принесе вам мир і спокій". Під цим постом близькі, друзі і шанувальники моделі висловлюють свої співчуття.
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