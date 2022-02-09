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58-річний Квентін Тарантіно вдруге стане батьком

9 лютого 2022, 11:59

Дружина режисера, співачка Даніела Пік, знаходиться на ранніх термінах вагітності.

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Квентін Тарантіно і Даніела пік чекають другу дитину / gettyimages.com

Американський режисер, актор і сценарист Квентін Тарантіно стане батьком вдруге.

У ЗМІ з'явилися новина про те, що його дружина, Даніела Пік, знову чекає дитину. Пара поки не коментує цю радісну подію, так як, за словами інсайдерів, термін вагітності поки невеликий.

У Тарантіно і Пік вже є син Лео. Хлопчик з'явився на світ 22 лютого 2022 року.

Примітно, що довгі роки за режисером було закріплена слава закоренілого холостяка, який добровільно пожертвував можливістю завести сім'ю на вівтар кіно.

"Я не стверджую, що я не буду одружуватися і не заведу дітей, поки мені не виповниться 60 років, але поки я зробив саме такий вибір і піду по одній дорозі, оскільки це мій час, щоб робити фільми",- розповідав в одному з інтерв'ю Тарантіно.

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Про дітей він і зовсім відгукувався вельми невтішно:

"Робити фільми, а не дітей - мій девіз. До біса маленьких сопливих виродків, я хочу веселитися".

Однак все змінилося з появою в його житті Даніели Пік. Тарантіно не вдалося стримати дану їм обіцянку - він одружився до 60-ти, в 55 років. Пара побралася влітку 2017 року, а в листопаді 2018-го - зіграла весілля.

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