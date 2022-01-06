Адвоката спіймали на брехні: у ДБР заявили, що Порошенко не купував квитки заздалегідь

Адвокат Порошенка спіймався на брехні / УНІАН

Державне бюро розслідувань стверджує, що колишній президент Петро Порошенко, ймовірно, не планував закордонну поїздку заздалегідь. Квиток на літак був куплений через кілька годин після невдалої спроби вручити йому повістку у бюро, повідомляє ДБР.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні суду адвокат Порошенка заявив про заздалегідь сформований план поїздки до країн ЄС. Однак слідчі встановили, що він замовив квитки на літак в той самий день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримана інформація, що квитки на літак Петро Порошенко придбав о 19: 04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ДБР зазначили, що чекають повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Справа Порошенко

Раньше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

Реклама

Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних із нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.

Читайте також: