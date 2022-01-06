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Адвоката спіймали на брехні: у ДБР заявили, що Порошенко не купував квитки заздалегідь

6 січня 2022, 20:27

Під час слідчих дій від авіакомпанії отримана інформація, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня

Порошенко
Адвокат Порошенка спіймався на брехні / УНІАН

Державне бюро розслідувань стверджує, що колишній президент Петро Порошенко, ймовірно, не планував закордонну поїздку заздалегідь. Квиток на літак був куплений через кілька годин після невдалої спроби вручити йому повістку у бюро, повідомляє ДБР.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні суду адвокат Порошенка заявив про заздалегідь сформований план поїздки до країн ЄС. Однак слідчі встановили, що він замовив квитки на літак в той самий день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримана інформація, що квитки на літак Петро Порошенко придбав о 19: 04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ДБР зазначили, що чекають повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Справа Порошенко

Раньше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

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Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних із нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.

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