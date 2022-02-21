Аферист із Tinder знов за старе: Саймон Леваєв знайшов новий спосіб заробляти на довірі фанатів

Аферист з Тіндера Саймон Леваєв знайшов новий спосіб заробітку / instagram.com/simon__leviev__official_____

2 лютого на Netflix вийшов документальний фільм Аферист з Tinder, присвячений історії злочинів молодої чоловіка на ім'я Саймон Леваєв, який за допомогою своєї чарівності і кмітливості виманював у жінок великі суми грошей через популярний додаток для знайомств.

Шимон Хают (справжнє ім'я шахрая) довгий час видавав себе за сина "діамантового короля", ізраїльського бізнесмена Льва Леваєва. Цим ім'ям він користувався для проведення своїх афер.

Природно, коли з тобою знайомиться чоловік такого рівня, складно повірити, що гроші, який він займає лише через терміновість та серьйозні обставини, неодмінно повернуться. А можливо ще й з відсотками. Але, як тільки закохана і довірлива жінка пересилала Саймону заповітну суму, він зникав з її життя, і відправлявся на пошуки нової жертви. Вважається, що лже-Леваєв заробив таким чином близько 10 мільйонів доларів.

Історія стара, як світ, проте чомусь саме зараз вона сколихнула величезний інтерес громадськості.

Сам Хают, якого, до речі, як і раніше розшукують в декількох країнах за шахрайство, свою провину заперечує: нібито в Tinder він прийшов шукати любов, а жінки, яких він обдурив, обмовляють його, тому що їхні стосунки не склалися.

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Шимон Хают під виглядом багатого спадкоємця на ім'я Саймон Леваєв виманював у жінок гроші / instagram.com/simon__leviev__official_____

В інтерв'ю для Inside Edition він заявив:

"Цим жінкам варто було б говорити правду. Вони готові перетворити чуже життя в пекло, якщо не отримують те, чого хочуть".

Втім, харизматичного шахрая, схоже,не сильно обтяжує слава, що раптово обрушилася на нього. Незважаючи на праведний гнів, який він виливає на публіці, в житті "аферист з Тіндера" вже почав збирати вершки зі свого пікантного становища.

Наприклад, Шимон Хают зареєструвався на одному з популярних інтернет-ресурсів, через який продає відеолистівки: за 200 доларів він запише для вас мотивуюче повідомлення або привітання зі святом, а за 2 тисячі візьме участь у вашій рекламній кампанії. Як повідомляють TMZ, за три дні подібної роботи лже-Леваєв заробив понад 30 тис.доларів.

Саймон Леваєв використовує славу "афериста з Тіндера" в своїх цілях / instagram.com/simon__leviev__official_____

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