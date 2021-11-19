Агресія Росії: У Міноборони вказали на декілька фронтів

Олексій Резніков висловився про агресію Росії / УНІАН

Путінська Росія спеціально дестабілізує ситуацію у нашій країні відразу по декількох фронтах - в першу чергу на інформаційному і дипломатичному, заявив Міністр оборони Олексій Резніков під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, передає РБК-Україна.

За його словами, Москва вдається до інформаційних атак і провокацій, спрямованих на паніку, з метою дестабілізувати ситуацію всередині України.

"І як бонус-дестабілізація в Європі. Ще один фактор - це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування цього сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання", - зазначив Резніков.

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Він підкреслив, що ще один фронт - це дипломатичний.

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"Тобто створення напруги вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони знаходяться, тиражування наративу, що нібито Україна порушує Мінські домовленості. Тобто закладання підстав для будь-якої можливої реакції", - додав Резніков.

Новий ультиматум Путіна по Донбасу

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ про доручення Кабміну в 30-денний термін узаконити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Зокрема, він доручив уряду визнати на офіційному рівні сертифікати товарів і послуг, які вироблені під егідою так званих "ДНР" і "ЛНР".

Згідно з Указом, РФ забезпечить таким товарам доступ до державних закупівель і прирівняє їх до російських. Квоти на переміщення продукції через кордон захопленого Донбасу і Росії також повинні прибрати. На товари не поширюватимуться антиукраїнські санкції Москви.

Як підкреслюється в документі, указ Путіна по ОРДЛО буде діяти до тих пір, поки не відбудеться повноцінне врегулювання військового конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод.

Радник глави офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович сказав, що крок Путіна - це вихід Росії на новий етап гібридної війни проти України і заходу. Такі заходи є порушенням домовленостей у Мінському процесі та нормандському форматі.

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