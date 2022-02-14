Аліну Паш не пускають на Євробачення через ймовірну підробку документів - Суспільне

Громадський мовник звернувся до ДПСУ за допомогою у вирішенні конфлікту з документами.
13 лютого Alina Pash була обрана представляти Україну на конкурсі Євробачення-2022 в Турині.
Активісти вважають таке рішення помилковим, так як співачка раніше давала концерти в окупованому Криму і на території Росії (що суперечить правилам відбору).
Громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що довідка Аліни Паш про законне (сухопутним шляхом через адміністративний кордон у Херсонській області - прим. редактора) відвідування Криму від ДПСУ, яку вона раніше надала Суспільному, є підробкою. За даними активіста, вона пересувалася за допомогою російських авіаліній.
Суспільний мовник звернувся до ДПСУ для підтвердження або спростування дійсності документа, наданого командою Аліни Паш. Поки це питання з'ясовується, з нею не буде підписаний офіційний контракт на участь в Євробаченні.
"У випадку, якщо ця довідка була недійсна, і Суспільне шахрайським способом було обманено, компанія відповідно буде приймати нове рішення. Якщо ця довідка дійсна - питання буде зняте. Але до того моменту, як голова правління Суспільного Мовника, я відмовляюсь підписувати договір с переможцем нацвідбору, оскільки є достатньо великий сумнів",- заявив Микола Чернотицький.
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Скандал на Євробаченні з Alina Pash
Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.
Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.
Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія – агресор".
У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.
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