Американська влада запропонувала Зеленському допомогу в евакуації з Києва - президент відмовився

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The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела повідомляє про те, що американська влада запропонувала президенту України Володимиру Зеленському надати при необхідності допомогу при евакуації.

На їхню думку, гарант є "метою номер один" для Росії.

"Уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському покинути Київ, але він досі відмовлявся їхати", - пише видання.

Раніше Володимир Зеленський зняв відеодоказ, що він і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія і радник голови офісу президента Михайло Подоляк знаходяться як і раніше в Києві. І нікуди бігти не збираються. Вони стоять біля офісу президента.

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"Всі ми тут, наші військові тут, громадяни тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі", - сказав Зеленський.

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