Американські військові раптово перевірили системи ППО України: в чому причина

Американські військові перевірили систему ППО України / Фото: facebook.com/kpszsu

Військові з США на початку цього місяця перевірили стан протиповітряної оборони України, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вони вивчали детально прогалини, які у нас є, слабкі і сильні сторони нашої ППО, як повітряних, так і сухопутних сил. Також вивчали проблеми протиракетної оборони. Це на сьогодні ключові питання", - розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Американські військові побували в українських командних пунктах, центрах управління та оповіщення, і радіотехнічних підрозділах, зенітно-ракетних бригадах і бригаді тактичної авіації в Київській області.

Представник ЗС ЗСУ зазначив, що делегація США не просто "оглянула літаки", а вивчала питання сумісності американських та українських засобів зв'язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічної розвідки.

"Після цього вони зроблять певні експертні висновки, що вони зможуть надати нам, яку військово-технічну допомогу надати. А нам треба все. І оновлення парку авіаційної та зенітно-ракетної техніки, безпілотників. Вони подивляться, що найбільш екстрено необхідно і будуть вивчати питання, щоб, можливо, в найближчому майбутньому чимось Україні почати допомагати в цьому плані", - додав він.

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Можлива агресія Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Росія зосередила біля українського кордону 94 тисячі військових але чисельність військових підрозділів поблизу українських кордонів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій, підкреслив міністр.

Про те, що Росія хоче наростити кількість своїх військ біля кордонів України, повідомляла раніше і американська розвідка.

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