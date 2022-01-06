Аномальне тепло: в Одесі посеред зими прокинулися дерева та "сонечка"

В Одесу прийшла весна посеред зими / Укріфнорм

Через аномально теплий кінець грудня і початок січня в Одесі природа почала прокидатися раніше, повідомляє Укрінформ.

Так, в парках і скверах дерева вже почали викидати бруньки, на деяких – вже довге зелене листя. Помічені навіть "сонечка", зазвичай з'являються в квітні.

Погода в Україні

Найближчим часом погода в Україні зміниться - на зміну теплим дням прийдуть морози. Температура повітря знизиться вже перед православним Різдвом 7 січня.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що Новий Рік 2022 почався з температурних рекордів. Потепління було обумовлено приходом на територію країни теплих повітряних мас з Атлантики.

До кінця нинішнього робочого тижня плюсові температури будуть фіксуватися практично у всіх регіонах України. Єдиний виняток - північний схід і Карпати. Там стовпчики термометрів можуть опуститися до -1...-6 градусів.

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7 січня територію країни накриє антициклон. Похолодання спочатку прийде в західні регіони України, а потім поширитися по всій території країни. Синоптик зазначає, що погода в Україні буде сонячною і сухою. Морози також не будуть сильними-в середньому температура знизиться до -5.

Птуха додала, що коливання температур можуть найближчими днями "зіпсувати" гірськолижний відпочинок. В українських горах в ці дні прогнозується мокрий сніг і плюсова температура.

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