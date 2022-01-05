Антитерористична операція в Алмати: звільнено аеропорт, загинули військові

Під час звільнення аеропорту загинули силовики

У місті Алмати, в якому сьогодні проходили масові акції протесту, почалася антитерористична операція. Під час звільнення аеропорту Алмати від мітингувальників загинули військові, повідомляє місцеве видання Zakon.

За даними видання, під час проведення спецоперації в захопленому активітсами аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.

Офіційних повідомлень від Збройних сил Казахстану про цю подію поки що не було. Чи є жертви з боку протестувальників, також невідомо.

"Силовики знову увійшли до Алмати. Лунають постріли, рвуться гранати, чути сирени. "Антитерористична операція", як її називає президент Токаєв, почалася", - повідомляє видання Mash.

Як повідомив заступник голови міської адміністрації Алмати Єржан Бабакурманов, в місті розпочалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим, пише In Business

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У соціальних мережах з'явилося відео звільненого від мітингувальників аеропорту Алмати. На кадрах видно розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів.

Протести в Казахстані - що трапилось

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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