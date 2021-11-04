Арахамія перерахував прізвища нардепів-антивакцинаторів

Давид Арахамія назвав прізвища антивакцинаторів у Раді / УНІАН

Глава Слуги народу Давид Арахамія назвав прізвища трьох осіб у парламенті, які відмовляються вакцинуватися, передає Українська правда.

Ці три нардепи з монобільшості:

Юрій Камельчук,

Ліза Богуцька

Артем Дмитрук,

"У нас є інформація щодо людей, які надали дозвіл – понад 150 осіб, які сказали (що вони вакциновані, – ред.). Багато хто сказав - я не хочу поширювати цю інформацію. Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику. Але я запитую людей, крім Камельчука і Богуцької, я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито говорять, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так" - сказав політик.

Арахамія додав, що на засіданні фракції буде розглянуто виключення з неї Дмитрука.

Мітинги антивакцинаторів в Україні

Під стінами Верховної Ради 3 листопада збиралися противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки і мокли. Київ потонув у пробках.

В Одесі противники вакцинації молилися за"порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.

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