Арахамія перерахував прізвища нардепів-антивакцинаторів

Глава "слуг народу" повідав про те, що на засіданні фракції буде розглянуто виключення з неї Дмитрука.
Глава Слуги народу Давид Арахамія назвав прізвища трьох осіб у парламенті, які відмовляються вакцинуватися, передає Українська правда.
Ці три нардепи з монобільшості:
- Юрій Камельчук,
- Ліза Богуцька
- Артем Дмитрук,
"У нас є інформація щодо людей, які надали дозвіл – понад 150 осіб, які сказали (що вони вакциновані, – ред.). Багато хто сказав - я не хочу поширювати цю інформацію. Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику. Але я запитую людей, крім Камельчука і Богуцької, я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито говорять, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так" - сказав політик.
Арахамія додав, що на засіданні фракції буде розглянуто виключення з неї Дмитрука.
Мітинги антивакцинаторів в Україні
Під стінами Верховної Ради 3 листопада збиралися противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки і мокли. Київ потонув у пробках.
В Одесі противники вакцинації молилися за"порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.
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