Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб

Арахамія осоромився після інтелектуального питання / скріншот

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія осоромився, назвавши актора Леонардо Ді Капріо автором відомої фрази українського філософа Григорія Сковороди – "Світ ловив мене, та не спіймав".

Знання депутата перевіряли під час бліцопитування на шоу "Хард з Влащенко". Так, ведуча запитала у нардепа, хто автор цієї фрази та що вона означає. На що Арахамія знизав плечима і сказав, що це нагадує йому фільм "Спіймай мене, якщо зможеш" з Лео Ді Капріо.

Влащенко нагадала депутату, що ці слова належать українському класику. На уточнення ведучої, що ж мав на увазі філософ, Арахамія знову відповів, що поняття не має, оскільки не знає контекст.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди... Можливо, для того, щоб щось висловити, показати народу, а вони цього не зрозуміли. Може, в такому контексті", – припустив Арахамія.

У соцмережах активно почали обговорювати слова Давида Арахамії та створювати жартівливі фото.

Раніше соціальні мережі "вибухнули" різними мемами, жартами та припущеннями щодо ситуації в курортному Моршині, де майже не хворіють ковідом. Нині майже 75% жителів (там проживає близько 6 тис.осіб) міста отримали щеплення проти COVID-19.

Користувачі Мережі порівнюють Моршин з неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що в містечко веде справжню битву проти пліток й фейків щодо вакцинації. Також переживають, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".