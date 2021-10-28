Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб

Нардеп тепер надовго запам'ятає, хто сказав "Світ ловив мене, та не спіймав".
Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія осоромився, назвавши актора Леонардо Ді Капріо автором відомої фрази українського філософа Григорія Сковороди – "Світ ловив мене, та не спіймав".
Знання депутата перевіряли під час бліцопитування на шоу "Хард з Влащенко". Так, ведуча запитала у нардепа, хто автор цієї фрази та що вона означає. На що Арахамія знизав плечима і сказав, що це нагадує йому фільм "Спіймай мене, якщо зможеш" з Лео Ді Капріо.
Влащенко нагадала депутату, що ці слова належать українському класику. На уточнення ведучої, що ж мав на увазі філософ, Арахамія знову відповів, що поняття не має, оскільки не знає контекст.
"Без поняття, який контекст був у Сковороди... Можливо, для того, щоб щось висловити, показати народу, а вони цього не зрозуміли. Може, в такому контексті", – припустив Арахамія.
У соцмережах активно почали обговорювати слова Давида Арахамії та створювати жартівливі фото.
Раніше соціальні мережі "вибухнули" різними мемами, жартами та припущеннями щодо ситуації в курортному Моршині, де майже не хворіють ковідом. Нині майже 75% жителів (там проживає близько 6 тис.осіб) міста отримали щеплення проти COVID-19.
Користувачі Мережі порівнюють Моршин з неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що в містечко веде справжню битву проти пліток й фейків щодо вакцинації. Також переживають, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".