Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова мандата

Давид Арахамія висловився про Разумкова / УНІАН

У Слузі народу зізналися, що під час майбутнього з'їзду партії не збираються позбавляти мандата ексспікера Верховної ради Дмитра Разумкова.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера підкреслив, що цього питання в порядку денному немає.

"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він же звичайний депутат (мова про Разумкова - ред.), то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що на порядку денному з'їзду не стоїть питання позбавлення Разумкова депутатського мандата.

Нагадавши, рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

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Також ексспікер Верховної ради, депутат Дмитро Разумков опублікував список нардепів свого міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

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