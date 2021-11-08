Арешт Саакашвілі: до лікарні стягнули спецпризначенців, поліція зміцнює позиції

Біля 12-ї пенітенціарної установи в Руставі, в якій перебуває колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, здався вертоліт.
На територію лікарні Глданської в'язниці №18, куди на вертольоті перевели експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, прибули значні сили поліції, пише видання Interpressnews.
За словами кореспондента видання, у двір закладу в'їхали жовті автобуси зі спецназом і поліцейські машини.
Також повідомляється, що у двір установи заводять машини поліції.
Біля 12-ї пенітенціарної установи в Руставі, в якій знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, побачили гелікоптер.
Кілька хвилин тому вертоліт приземлився на території, прилеглій до в'язниці.
Поки невідомо, чи пов'язана мобілізація вертольоту з переведенням колишнього президента Михайла Саакашвілі в інше місцеперебування.
Затримання і голодування Саакашвілі
Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.
Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
Затримання і голодування Саакашвілі
Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.
Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
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