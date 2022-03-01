Арестович змалював 4 шляхи, які можуть припинити війну з Росією / УНІАН

Радник голови офісу Президента Олексій Арестович змалював 4 шляхи, які, як він думає, можуть призвести до закінчення війни на території України.

Своїми думками він поділився у прямому ефірі з 24 каналом.

"Головна мета України - відбиття агресора, а для них – перемога над нами, знищення держави і усунення влади України. Відбиття агресії і не дати виконати основне завдання Росії – це вже перемога", - сказав Арестович.

Також він підмітив, що окреслені ним шляхи, або комбінація їх, на його думку, можуть істотно вплинути на закінчення російського вторгнення:

Перше - виграти на полі бою. Або звести ситуацію так, щоб російська армія не могла наступати. Нічия буде для нас перемогою, а для Росії нищівною поразкою.

Друге - негайний вступ України до ЄС.

Третє - безпольотна зона з боку НАТО.

Четверте - переговори.

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