Арестович змалював 4 шляхи, які можуть припинити війну з Росією

На його думку виконання цих пунктів або їх комбінації наблизить завершення кровопролитної війни.
Радник голови офісу Президента Олексій Арестович змалював 4 шляхи, які, як він думає, можуть призвести до закінчення війни на території України.
Своїми думками він поділився у прямому ефірі з 24 каналом.
"Головна мета України - відбиття агресора, а для них – перемога над нами, знищення держави і усунення влади України. Відбиття агресії і не дати виконати основне завдання Росії – це вже перемога", - сказав Арестович.
Також він підмітив, що окреслені ним шляхи, або комбінація їх, на його думку, можуть істотно вплинути на закінчення російського вторгнення:
- Перше - виграти на полі бою. Або звести ситуацію так, щоб російська армія не могла наступати. Нічия буде для нас перемогою, а для Росії нищівною поразкою.
- Друге - негайний вступ України до ЄС.
- Третє - безпольотна зона з боку НАТО.
- Четверте - переговори.
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Автор: Анна Підгорна