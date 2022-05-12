Астролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війні

Бойові дії триватимуть все літо в Україні.
У травні 2022 року відбудеться переломний момент у війні проти Росії. Як кажуть астрологи, бойові дії ще будуть, але влітку Україна оголосить про перемогу.
Як каже астролог Наталія Борисенко, у травні ЗСУ зможуть переломити хід війни, завдяки поставкам Західної зброї.
"Українські захисники зможуть звільнити від окупантів низку населених пунктів. України до кінця травня можуть повертатися потроху додому", - додала астролог у своєму прогнозі.
За словами астролога, бойові дії триватимуть все літо, а оголосити перемогу Україна зможе в серпні.
"Очевидно, на День Незалежності 24 серпня буде оголошена перемога над Росією. І перемога буде з цього моменту", - підсумувала Борисенко.
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