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Астролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війні

12 травня 2022, 21:38

Бойові дії триватимуть все літо в Україні.

гороскоп для України
Гороскоп для України / Reuters , ua.depositphotos.com

У травні 2022 року відбудеться переломний момент у війні проти Росії. Як кажуть астрологи, бойові дії ще будуть, але влітку Україна оголосить про перемогу.

Як каже астролог Наталія Борисенко, у травні ЗСУ зможуть переломити хід війни, завдяки поставкам Західної зброї.

"Українські захисники зможуть звільнити від окупантів низку населених пунктів. України до кінця травня можуть повертатися потроху додому", - додала астролог у своєму прогнозі.

За словами астролога, бойові дії триватимуть все літо, а оголосити перемогу Україна зможе в серпні.

"Очевидно, на День Незалежності 24 серпня буде оголошена перемога над Росією. І перемога буде з цього моменту", - підсумувала Борисенко.

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