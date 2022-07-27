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Астролог передбачив перелом на фронті і назвав міста, які Росія спробує знищити

27 липня 2022, 12:07

Путін мститься Харкову за особисту образу і спробує стерти його з лиця землі, вважає астролог Влад Росс.

Астролог назвав найнебезпечніший напрямок на фронті в серпні
Влад Росс застеріг, що Путін спробує стерти Харків з лиця землі / Колаж Reuters , 7dhiv.info, Главред

На фронті гряде переломний момент, після якого припиниться будь-яке просування Росії вглиб території України. Однак при цьому над деякими українськими містами нависла велика загроза, а Харків взагалі Росія спробує стерти з лиця землі. Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

За словами астролога, після 1 серпня Путін ні на крок не просунеться в Україні і не візьме ні п'яді української землі.

"З цього моменту і до 2 серпня – найнебезпечніший час, поки Марс перебуває в поєднанні з Ураном. До 2 серпня у Путіна ще є можливість щось захопити (в Україні, ред.), але мінімальна", – зазначив Влад Росс.

Астролог переконаний, що наземна частина операції Російської Федерації завершується.

"На суходолі Росія вже більше нічого зробити не зможе, але вона буде активно використовувати крилаті ракети, бомблячи українські міста", – додав Росс.

Найнебезпечнішим напрямком, на думку астролога, є Слов'янськ і Краматорськ, і їм важливо протриматися до 2 серпня – до моменту, коли станеться перелом ситуації на фронті.

"Слов'янськ – це символ. З нього все почалося і ним усе може завершитися. ЗСУ точно не здадуть Слов'янськ. Але по цьому напрямку буде завдано потужного удару Росії. Слов'янськ і Краматорськ – найбільш уразливі зараз перед артилерією РФ. Цим містам важливо протриматися до 2 серпня, тому що після цієї дати війна розвернеться в інший бік, і наступати вже буде українська армія", – розповів Влад Росс.

Найближчим часом серйозно може постраждати Херсон, застеріг астролог.

"Цьому місту доведеться непросто, оскільки вже українська армія буде вибивати звідти росіян. У Херсоні складеться жорстка ситуація", – уточнив Росс.

На думку Влада Росса, можливі прильоти в Кривому Розі, Дніпрі та Запоріжжі – цим містам потрібно бути готовими до ракетних ударів, плюс несподівано почне складатися складна ситуація в Сумах і Черкасах.

Однак найбільша небезпека, за словами астролога, нависла над Харковом.

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"На Харків може чекати те саме, що й на Маріуполь. Росія буде знищувати Харків, вона просто буде стирати його з лиця землі", – наголосив Влад Росс.

Як відомо, Харків Росія знищує з особливою люттю, немов за щось мститься. Астролог пояснює це особистою образою Володимира Путіна на це українське місто.

"Саме харків'яни доклали руку до його особистої дискредитації. Йдеться про те, що футбольні фанати харківського Металіста придумали пісню "Путін – х...ло". До речі, дуже хороша пісня, мені подобається, часто ставлю її друзям", – зазначив Влад Росс.

Астролог переконаний, що Володимир Путін дуже образливий і не прощає таких речей.

читайте такожБілорусь воюватиме, але не з Україною: астролог розповів, як Лукашенко шокує Путіна"Згадайте, як Байден назвав Путіна "вбивцею", після чого той і вирішив розв'язати війну в Україні. Путін діє по-пацанськи, а тому він повинен був відповісти – що Байдену за "вбивцю", що Харкову за "х...ло". Однак Путін – це дійсно х...ло, найбільше", - додав Росс.

Крім того, за прогнозом астролога, потрібно пильнувати і Миколаєву, де також можливі складні ситуації. Але Миколаїв точно залишиться українським містом, запевнив Росс.

читайте такожВоювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні - прогноз астрологаА от Одеса, Київ, Хмельницький та Ужгород будуть у цілковитій безпеці, запевнив Влад Росс.

"Туди ворог не пройде. Також не буде ударів по Полтаві, Чернівцям", – додав він.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні, не стане Путіна і Кримського мосту. Зокрема, він переконаний, що російські війська почнуть залишати територію України до кінця 2022 року.

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війна в Україні новини Харкова астролог Володимир Путін Влад Росс
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