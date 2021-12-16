Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння 2021 / pixabay

День зимового сонцестояння в 2021 році буде 21 грудня. Саме після нього поступово починає подовжуватися світловий день і коротшати нічна темрява.

За київським часом зимове сонцестояння відбудеться о 17:59 21 грудня. У 2022 році - 22 грудня о 5:28.

Астролог Юлія Погорельченко зазначає, що день зимового сонцестояння - це один з 4 енергетично потужних днів. Після цього дня сонце починає набирати свою силу.

"20 грудня або вранці 21 добре б очистити житло, робоче місце, пройти процедури очищення самому. Підвести підсумки минулого року краще у вівторок. Не варто планувати, а подумки пройтися в минуле. Наприклад, скласти список подяки минулого року", - зазначає астролог в Instagram.

Кожному знаку зодіаку 22-23 грудня можна складати плани на майбутній рік, мріяти на світанку, наповнюючи свої думки енергією Сонця.

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Що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння 2021

Овен

Овнам сонцестояння принесе позбавлення від стресу і тривожності.

Бик

Тільці можуть відчути себе не в своїй тарілці, проте випробування, що випали на їх долю, допоможуть їм вийти з особистої кризи.

Близнюки

У день зимового сонцестояння варто забути старі образи і перестати критикувати оточення за те, що воно не цінує того, що роблять Близнюки.

Рак

Ракам в день зимового сонцестояння вдасться відстояти особисті кордони і припинити будь-які спроби маніпулювання.

Лев

Левам принесе звільнення від тих, хто звик жити за чужий рахунок і ображати оточуючих недоречними висловлюваннями.

Діва

Дівам важливо винести важливий життєвий урок.

Терези

Терезам важливо вірити в те, що слідом за чорною смугою завжди настає Біла.

Скорпіон

Скорпіони в день зимового сонцестояння отримають можливість подолати будь-які перешкоди на шляху до заповітної мрії.

Стрілець

Стрільці в день зимового сонцестояння можуть знову зіткнутися з проблемами з минулого.

Козоріг

Козерогам випадає відмінний шанс виправити помилки минулого, щоб не упустити успішне майбутнє.

Водолій

Водоліям 21 грудня важливо залишити поспіх, щоб нервозність не стала причиною подальших неприємностей.

Риб

Риби в день зимового сонцестояння зможуть змінити своє життя на краще, якщо вони прислухаються до доводів розуму, а не емоцій.

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