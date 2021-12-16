Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння

Кожному знаку зодіаку 22-23 грудня можна складати плани на майбутній рік.
День зимового сонцестояння в 2021 році буде 21 грудня. Саме після нього поступово починає подовжуватися світловий день і коротшати нічна темрява.
За київським часом зимове сонцестояння відбудеться о 17:59 21 грудня. У 2022 році - 22 грудня о 5:28.
Астролог Юлія Погорельченко зазначає, що день зимового сонцестояння - це один з 4 енергетично потужних днів. Після цього дня сонце починає набирати свою силу.
"20 грудня або вранці 21 добре б очистити житло, робоче місце, пройти процедури очищення самому. Підвести підсумки минулого року краще у вівторок. Не варто планувати, а подумки пройтися в минуле. Наприклад, скласти список подяки минулого року", - зазначає астролог в Instagram.
Кожному знаку зодіаку 22-23 грудня можна складати плани на майбутній рік, мріяти на світанку, наповнюючи свої думки енергією Сонця.
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Що чекає кожен знак зодіаку в день зимового сонцестояння 2021
Овен
Овнам сонцестояння принесе позбавлення від стресу і тривожності.
Бик
Тільці можуть відчути себе не в своїй тарілці, проте випробування, що випали на їх долю, допоможуть їм вийти з особистої кризи.
Близнюки
У день зимового сонцестояння варто забути старі образи і перестати критикувати оточення за те, що воно не цінує того, що роблять Близнюки.
Рак
Ракам в день зимового сонцестояння вдасться відстояти особисті кордони і припинити будь-які спроби маніпулювання.
Лев
Левам принесе звільнення від тих, хто звик жити за чужий рахунок і ображати оточуючих недоречними висловлюваннями.
Діва
Дівам важливо винести важливий життєвий урок.
Терези
Терезам важливо вірити в те, що слідом за чорною смугою завжди настає Біла.
Скорпіон
Скорпіони в день зимового сонцестояння отримають можливість подолати будь-які перешкоди на шляху до заповітної мрії.
Стрілець
Стрільці в день зимового сонцестояння можуть знову зіткнутися з проблемами з минулого.
Козоріг
Козерогам випадає відмінний шанс виправити помилки минулого, щоб не упустити успішне майбутнє.
Водолій
Водоліям 21 грудня важливо залишити поспіх, щоб нервозність не стала причиною подальших неприємностей.
Риб
Риби в день зимового сонцестояння зможуть змінити своє життя на краще, якщо вони прислухаються до доводів розуму, а не емоцій.
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