Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повний місяць і місячне затемнення 19 листопада

Повний місяць 19 листопада / pixabay

У ніч на п'ятницю, 19 листопада, Землю накриє місячне затемнення. Як каже астролог Юлія Погорельченко, саме місячне затемнення завжди більш емоційно складне, ніж сонячне.

"У цей період нам доведеться відмовитися, позбутися, прибрати зі свого життя все, що давно потрібно викинути. Добре, якщо ви в цей період віддасте борг, погасіть кредит і таким чином відпрацюєте енергію", - пише астролог в Instagram.

Що не можна робити під час місячного затемнення 19 листопада

У період три дні до і після затемнення краще не подорожувати.

Знизити спілкування з великою кількістю людей.

Краще працювати зі своїм внутрішнім станом, капіталом, особистими відносинами.

Що чекає кожен знак зодіаку в місячне затемнення 19 листопада

Овен

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Овнам нудно негайно звернути увагу на харчування, позбувшись від шкідливих продуктів.

Бик

Астрологи радять зайнятися творчістю, а також визначити цілі на перспективу та життя.

Близнюки

Астрологи радять Близнюкам звернути увагу на фінанси і "зарядити" гаманець на багатство.

Рак

Ракам потрібно зайнятися здоров'ям. Через відчуття нудоти, головного болю та інших проблем варто взяти вихідний.

Лев

Не можна поспішно приймати важливі рішення. Не варто звільнятися або міняти роботу в цей день.

Діва

Дівам варто викинути з життя все другорядне. Можна провести генеральне прибирання.

Терези

Терезам слід зайнятися особистим життям і розібратися з партнером.

Скорпіон

Енергія і активність цього знака буде зашкалювати, але всю енергію варто присвятити одній справі.

Стрілець

Варто викинути старі і непотрібні речі.

Козоріг

Козерогам астрологи радять ініціювати якісь зміни в житті.

Водолій

Водоліям варто записатися на курси підвищення кваліфікації, розвивати соціальні навички і побільше спілкуватися з людьми.

Риб

Рибам потрібно буде зробити складний вибір. Астрологи радять прислухатися до своєї інтуїції.

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