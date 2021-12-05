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Аварія на Бурштинській ТЕС виявилася смертельною: загинув машиніст

5 грудня 2021, 23:52

Чоловіка госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру, де за його життя тиждень боролися лікарі. Однак врятувати працівника не вдалося.

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Аварія на Бурштинській ТЕС: помер працівник / Фото: facebook.com/dtekbutes

У реанімації помер один із постраждалих від вибуху на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області, повідомляє сьогодні у Facebook пресслужба станції.

Відомо про те, що загиблий був машиністом-обхідником котельного обладнання ТЕС, який через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла отримав до 60% опіків шкіри.

Чоловіка госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру, де за його життя тиждень боролися лікарі. Однак врятувати працівника не вдалося.

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Що стосується ще трьох постраждалих, то зазначено, що їх стан стабільний, загрози життю немає.

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Вибух на Бурштинській ТЕЦ

Раніше Главред писав про те, що 29 листопада на Бурштинській теплоелектростанції в Івано-Франківській області стався вибух. Причиною цього стала розгерметизація екранної 60-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблоку.

Повідомлення про вибух рятувальники отримали напередодні ввечері.

"28 листопада о 22:12 до рятувальників надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС. За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку сталася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. Епіцентр вибуху був на верхньому поверсі - в квартирі літнього подружжя. Вони загинули відразу. Також жертвою вибуху стала жінка, яка жила поверхом нижче. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце

Пізніше стало відомо, що під завалами виявили ще одного загиблого. Рятувальники розповіли, що з будинку проведена евакуація 54 осіб.

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