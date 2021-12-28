Автомобіль рознесло вщент: у жахливому ДТП в Словаччині розбилися двоє українців

Жінка, яка була за кермом автомобіля, не впоралася з керуванням.
У ДТП в Словаччині розбилися двоє українців. Водійка не впоралася з керуванням і злетіла з дороги в кювет.
Аварія сталася у Собранецькому районі, повідомляє місцева поліція.
За кермом автомобіля Seat Leon була 42-річна українка. Коли вона проїжджала лівосторонній поворот біля одного із сіл, вона не розрахувала швидкість, внаслідок чого авто злетіло з дороги і врізалося у бетонний місток.
В автомобілі у момент аварії перебував також 20-річний пасажир, який їхав на задньому сидінні. І він, і водійка авто внаслідок отриманих травм загинули на місці.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що на Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW. На слизькій дорозі водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, в якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема і неповнолітній.
Також на Закарпатті 34-річний чоловік збив двох дітей, які стояли на краю проїжджої частини. 9-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці, іншого 8-річного хлопчика забрали до лікарні із закритим переломом тазостегнового суглобу.
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