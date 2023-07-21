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"Свідомо порушував закон": Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського

Юлія Куришко
21 липня 2023, 11:54 оновлено 21 липня, 12:00
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Конфлікт між відомим продюсером та його колишнім підопічним триває понад 10 років.
'Свідомо порушував закон': Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського
чому Кондратюк не пробачить багатомільйонний борг Віталію Козловському / колаж: Главред, фото: instagram/kondratiuk_official, instagram/vkozlovsky_music

Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк розповів, чому ніколи не пробачить свого експідопічного, співака Віталія Козловського.

Кондратюк в інтерв'ю програмі "Слава+" розкрив, чому через стільки років, навіть попри війну і те, що зараз Козловський пішов служити, він йому не пробачить.

Суперечка між ними точиться понад 10 років. Як зізнався Кондратюк, за цей час був не один суд і всі їх Козловський програв. Тепер він винен колишньому продюсеру чималу суму грошей.

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"Якщо моє життя закінчиться, я йому пробачу. Думаю, що він повинен як чоловік заплатити те, що він винен. Вся історія. Зі мною було б те ж саме. Я ставлюся до людей так, як хочу, щоб вони ставилися до мене. Бачить бог, дехто з тих, хто перемагав в "Шансі" зараз мені винні більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен. Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя. Це інша історія, вона тривала в часі. Він свідомо порушував закон. Він за це був покараний судами", - прокоментував Кондратюк.

Скандал між Козловським та Кондратюком

Нагадаємо, що Віталій Козловський відповів, чому посварився з Ігорем Кондратюком. Співпраця Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського закінчилася ще у 2012-му, але публічні з'ясування стосунків тривають досі.

Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком. Козловський також каже, що мріє закінчити багаторічний конфлікт зі своїм експродюсером Ігорем Кондратюком, якому не виплатив величезну суму грошей.

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Віталій Козловський Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
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