Білорусь розвалиться слідом: Кочетков пояснив панічні настрої Лукашенка щодо РФ

Після початку операції на Курщині Лукашенко піддався панічним настроям і заговорив про падіння РФ. Що цікаво, це далеко не нова "зрадолюбська" риторика Мінська.

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Кочетков прокоментував слова Лукашенка про крах РФ / Колаж: Главред, фото: Фейсбук Олександра Кочеткова, фото ua.depositphotos.com

На засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД Олександр Лукашенко заявив, що крах Росії торкнеться і всіх інших держав СНД. За його словами, Росія може впасти, і тоді всі ці країни будуть втягнуті в цю воронку.

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив Главреду, чи справді курська операція засвідчила слабкість Росії і стала очевидною для її союзників.

"Лукашенко не вперше говорить про це. Від початку російського вторгнення на з’їздах країн СНД і членів ОДКБ Лукашенко постійно повторює, що, якщо Росія зазнає поразки і впаде, на всі ці країни чекають збурення, зокрема, "кольорові революції", а всі ті еліти, які зараз у владі в цих країнах, керувати не будуть", - заявляє аналітик. відео дня

Політичний аналітик звертає увагу, що Лукашенко прямо говорить, що вони керують своїми країнами виключно тому, що є Путін, бо він є основою тоталітаризму і диктатури.

Кочетков пояснює, що тому, мовляв, якщо в Росії щось станеться, то і в кожній із цих країн буде біда.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Також політичний аналітик Олександр Кочетков вважає важливим моментом те, що Лукашенко зараз досить успішно проводить заміну однієї диктатуру в якості "даху" на іншу – він намагається знайти спільну мову з Китаєм.

"Тож Лукашенко просто говорить публічно приємні для Путіна речі, а насправді в цьому напрямку він нічого не робить. Він лише розповідає про якісь маневри, якісь начебто збиті українські безпілотники, хоча жодного пуску з нашого боку на територію Білорусі не відбувалося. Але Лукашенко доповідає, що все було збито. Не знаю, можливо, білоруси картоплею жбурляли по них, бо ППО Білорусі не була задіяна для протидії цим міфічним безпілотникам", - підсумовує аналітик Олександр Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Нещодавно мережею почала ширитись інформація про те, що Білорусь стягує війська до кордонів України. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що переміщення зброї з Білорусі до кордону з Україною є спробою допомогти російському диктатору Путіну та відволікти увагу українського командування на цей напрямок.

У ДПСУ також зробили заяву про перекидання військ до кордону. Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко заспокоїв, що нарощування військової техніки та особового складу білоруської армії біля кордону з Україною наразі немає. Заяви про перекидання ракетних систем "Іскандер" та "Полонез", як зазначає ДПСУ - це підігравання Росії.

А от керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що, коли Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську, він приготував для себе запасний варіант в разі краху РФ.

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