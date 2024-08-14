УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

Білорусь розвалиться слідом: Кочетков пояснив панічні настрої Лукашенка щодо РФ

Даяна Швець
14 серпня 2024, 10:59
288
Після початку операції на Курщині Лукашенко піддався панічним настроям і заговорив про падіння РФ. Що цікаво, це далеко не нова "зрадолюбська" риторика Мінська.
Кочетков прокоментував слова Лукашенка про крах РФ
Кочетков прокоментував слова Лукашенка про крах РФ / Колаж: Главред, фото: Фейсбук Олександра Кочеткова, фото ua.depositphotos.com

На засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД Олександр Лукашенко заявив, що крах Росії торкнеться і всіх інших держав СНД. За його словами, Росія може впасти, і тоді всі ці країни будуть втягнуті в цю воронку.

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив Главреду, чи справді курська операція засвідчила слабкість Росії і стала очевидною для її союзників.

"Лукашенко не вперше говорить про це. Від початку російського вторгнення на з’їздах країн СНД і членів ОДКБ Лукашенко постійно повторює, що, якщо Росія зазнає поразки і впаде, на всі ці країни чекають збурення, зокрема, "кольорові революції", а всі ті еліти, які зараз у владі в цих країнах, керувати не будуть", - заявляє аналітик.

відео дня

Політичний аналітик звертає увагу, що Лукашенко прямо говорить, що вони керують своїми країнами виключно тому, що є Путін, бо він є основою тоталітаризму і диктатури.

Кочетков пояснює, що тому, мовляв, якщо в Росії щось станеться, то і в кожній із цих країн буде біда.

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Також політичний аналітик Олександр Кочетков вважає важливим моментом те, що Лукашенко зараз досить успішно проводить заміну однієї диктатуру в якості "даху" на іншу – він намагається знайти спільну мову з Китаєм.

"Тож Лукашенко просто говорить публічно приємні для Путіна речі, а насправді в цьому напрямку він нічого не робить. Він лише розповідає про якісь маневри, якісь начебто збиті українські безпілотники, хоча жодного пуску з нашого боку на територію Білорусі не відбувалося. Але Лукашенко доповідає, що все було збито. Не знаю, можливо, білоруси картоплею жбурляли по них, бо ППО Білорусі не була задіяна для протидії цим міфічним безпілотникам", - підсумовує аналітик Олександр Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Нещодавно мережею почала ширитись інформація про те, що Білорусь стягує війська до кордонів України. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що переміщення зброї з Білорусі до кордону з Україною є спробою допомогти російському диктатору Путіну та відволікти увагу українського командування на цей напрямок.

У ДПСУ також зробили заяву про перекидання військ до кордону. Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко заспокоїв, що нарощування військової техніки та особового складу білоруської армії біля кордону з Україною наразі немає. Заяви про перекидання ракетних систем "Іскандер" та "Полонез", як зазначає ДПСУ - це підігравання Росії.

А от керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що, коли Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську, він приготував для себе запасний варіант в разі краху РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь Минск ЗСУ СНГ Олександр Лукашенко Володимир Путін Олександр Кочетков Росія вторгнення Білорусі Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Ціни стрімко зменшуються: в Україні різко дешевшає низка продуктів

Ціни стрімко зменшуються: в Україні різко дешевшає низка продуктів

13:13 Гроші
Україну накриє спека понад +30 градусів: стала відома точна дата

Україну накриє спека понад +30 градусів: стала відома точна дата

12:42 Синоптик
Як насправді готувався наступ на Курську область: у NYT розкрили вражаючі подробиці

Як насправді готувався наступ на Курську область: у NYT розкрили вражаючі подробиці

11:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes 2989

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

До 500 відмовників із Петербурга запакували у літак на Курськ: що відбувається 2186

До 500 відмовників із Петербурга "запакували" у літак на Курськ: що відбувається

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля 1868

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці 1747

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

Останні новини

13:13

Падалко розповіла, як війна вплинула на вибір професії її 17-річного сина

13:13

Ціни стрімко зменшуються: в Україні різко дешевшає низка продуктів

13:07

НАБУ розслідує, як екскерівники НАЗК виписували "відрядження" Шабуніну - ЗМІ

13:05

Артистки кажуть, що дуже дорого: Андрюшин розсекретив прайс за послуги мейку

12:53

Тодоренко розповіла про третю дитину

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
12:42

Україну накриє спека понад +30 градусів: стала відома точна дата

12:39

"Не було часу на розголос": Жана Беленюка обікрали на Олімпійських іграх

12:32

Лише за червень та липень Порошенко став багатшим на понад 38 мільйонів – реєстр декларацій НАЗК

12:10

Чому Путін не поспішає захищати Курськ: відповідь полковника ЗСУ в запасі

Реклама
12:02

ЄС підтримує наступ на Курщині: неочікуваний результат розмови Борреля з Кулебою

11:52

Як насправді готувався наступ на Курську область: у NYT розкрили вражаючі подробиці

11:42

"Він ніколи на це не піде": аналітик назвав найбільший страх Лукашенка

11:34

Кочетков оцінив, чи буде "бойовий тіктокер" Лукашенка воювати з Україною

11:34

Китайський гороскоп на завтра 15 серпня: Півні - будьте обережні, Бикам - похмурий настрій

11:10

Чому волосся швидко сивіє: неочікуваний результат дослідження вчених

11:09

"Путін в шоковому стані": РФ не зможе потужно відповісти на операцію на Курщині – Самусь

10:59

Білорусь розвалиться слідом: Кочетков пояснив панічні настрої Лукашенка щодо РФ

10:59

Із Донеччини нікого не перекидають: військовий розкрив, що відбувається на Курщині

10:42

Мрія збулася: що подарував чоловік Катерині Бужинській на 45-річчя

10:26

Церковне свято 14 серпня: що заборонено робити у день закінчення Успенського посту

Реклама
10:16

Служба з 18 років: відомо, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні

09:57

Нічна атака дронів: у двох областях під удар потрапили об'єкти інфраструктури

09:26

Штурми закінчаться великими втратами: військовий про ситуацію в Часовому Яру

09:17

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

08:53

Було 10 "прильотів": дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну

08:26

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

08:11

"Це помста": Пугачова і Галкін "розвели" путіністку Доліну на 180 млн рублів - росЗМІ

07:36

"Серйозна дилема для Путіна": Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ на КурщиніВідео

06:51

РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ - WSJ

06:02

Зовнішньополітичний аспект курської операціїПогляд

05:50

"Треба позбавити РФ цих можливостей": експерт сказав, як "зламати" логістику окупантівВідео

05:22

Гороскоп на завтра 15 серпня: Стрільцям - брак мотивації, Козерогам - прилив натхнення

05:21

Інтенсивність боїв на Донбасі спаде: Мусієнко назвав терміниВідео

04:50

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком

04:10

Перенаселення Землі не за горами: вчені назвали країни з демографічним бумом

03:40

Більшість навіть не здогадується: що може "вбити" автомобільний акумулятор

03:07

Операція ЗСУ в Курській області: стали відомі наслідки відключення Курської АЕС

02:52

Роботи-собаки на фронті: як ЗСУ використовують сучасні технології у війні

02:30

"У Росії цих літаків бояться": Мусієнко дав неочікуваний сценарій використання F-16Відео

02:25

Весна в Україні починатиметься раніше: вчені розповіли коли і чому

Реклама
01:30

Більше жодної інтриги: Остапчуки розкрили ім'я майбутнього малюкаВідео

01:10

На допомогу Путіну: Лукашенко направляє бронетехніку в Росію

00:37

Просування значно ускладнилось: ЗСУ на Курщині окопуватимуться

00:04

Захід може завершити війну в Україні, але йому це не потрібно - NYT

13 серпня, вівторок
23:52

Такої сильної бурі давно не було: країну атакував потужний геомагнітний шторм

23:49

Танок світла поєднався з потоком Персеїди: над Україною з'явилося рідкісне явищеФото

23:40

"Він повертається": після нової пісні втікач Олег Винник вирушить у турне

23:22

Історична угода: Британія та Україна планують партнерство на 100 років

22:53

Прогноз песимістичний: колишній посол США в РФ про закінчення війни в Україні

22:49

Путін відзначився дивною поведінкою на нараді з губернаторамиВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти